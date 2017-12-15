Kulu’da içinde 5 bin euro bulunan çelik kasa çalındı

Olay, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi Kudret Sokak No:6’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan F.M., kardeşinde kaldıktan sonra döndüğü evinde eşyalarının dağınık olduğunu ve içerisinde yaklaşık 5 bin euro bulunduğu iddia edilen çelik kasanın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 150 kilo ağırlığında olan kasanın ev sahibi F.M.’nin vefat eden babasından kaldığı ve içerisinde de 5 bin euro olduğu öne sürüldü.

Evde incelemelerini tamamlayan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.