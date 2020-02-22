Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı
KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokulu öğrencilerine doktorluk mesleği tanıtıldı.
Kulu Merkez İlkokulu konferans salonunda yapılan tanıtımda, Doktor Ömer Özgür ve Hemşire Yıldız Can tarafından sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verildi.
Sinevizyon gösterimi eşliğinde yapılan bilgilendirmede, ilk okul öğrencilerine, doktorların eğitim süreci, iş hayatına başlama şekli, özelde çalışma ve kamuya atanma, doktorluk mesleğinin gerektirdiği kişilik özellikleri ve çalışma şartları anlatıldı.
Doktorluk mesleğini seçmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunularak, öğrencilerin soruları yanıtlandı.
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