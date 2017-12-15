Kulu’da öğrencilere “Yaşama Yol Ver” Semineri

Kulu Merkez İlk okulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde 112 Acil ambulansların önemi, yaptığı hizmetler, görev anında zamanla yarışın önemi, oluşabilecek her türlü olaylarda yapılması gerekenler, görülebilen tehlikelerden kurtulmanın yolları, ilk önce nelerin yapılmasının gerekli olduğu, sinevizyon eşliğinde anlatımlı olarak bilgilendirme yapıldı. Kulu merkezde bulunan birkaç ilk ve ortaokullarda da verilen seminerler günlerde ise çevre mahallelerdeki ilk ve orta okullarda da devam edilecek.

Seminere Kulu merkezde bulunan Acil 112 çalışanlarından Konuşmacı Havva Budak, Yusuf Tümer, Ebru Poyraz, Birol Öcüt, Neriman Nar ve Burcu İnce katıldı.