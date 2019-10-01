Kulu'da t yol kapatma eylemi yapıldı
KONYA (AA) – Kulu ilçesinde meydana gelen ölümlü kaza sonrasında hayatını kaybeden kamyon sürücüsü 56 yaşındaki Fevzi Ünal’ın yakınları, kazanın olduğu alanda yol kapatma eylemi yaptı.
Vatandaşlar, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi'nde trafik kazalarının meydana geldiği virajda önlem alınmadığı gerekçesiyle, kum ocaklarından malzeme çeken kamyon ve tırları durdurarak sürücülere yavaş gitmeleri ikazında bulundu.
Virajın keskin olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini belirten mahalle muhtarı Osman Akyüz, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
Gazetecilere konuşan Akyüz, "Meydana gelen kaza sonucunda Fevzi Ünal arkadaşımızı kaybettik. Bu viraj İki, üç yıllık zaman zarfında 4 veya 5 ölümlü kazaya sebebiyet verdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne dilekçemi yazdım. Bana gelen cevap hayvan geçişleri ile ilgili trafik levhaları takıldı falan. Burayla ilgili ilerde plan ve bütçe dahilinde kontrol edilecek diye söylendi. Burası resmen ölüm virajı oldu, halbuki çok basit yapılabilir. İnşallah yetkililere haber verdik. Gençlerimizin içlerindeki acısı, sesimizi duyurmak istediler, hepsi ölenin yakınları. Burası bir grup yolu 8 mahallenin kullandığı bir yol, bir an önce ivedilikle yapılması gerekiyor." dedi.
Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri kalabalığı ikaz ederek evlerine gitmeleri için uyardı.
Kalabalık kısa süren yol kapatma eyleminin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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