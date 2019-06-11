Kulu'daki dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi
KONYA (AA) – Kulu'da ilçe merkezinin kuzeyinde etkili olan dolu, ekili alanlarda zarara neden oldu.
Alınan bilgilere göre Karacadağ çevresinde bulunan Yaraşlı, Seyitahmetli, Karacadere, Dipdede, Soğukkuyu mahallelerinde sağanak yağışın ardından etkili olan yoğun dolu yağışı sonrası ekili alanlar zarar gördü.
Öte yandan, belediyeden yapılan duyuruda, vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İlçe genelinde yağmur aralıklarla devam ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri dolu vuran ekili alanların tespiti için çalışma başlattı.
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