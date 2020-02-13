Kupa maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini karla kaplandı
SİVAS (AA) – Sivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor takımları arasında oynanacak rövanş maçına ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini karla kaplandı.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve karşılaşmanın dördüncü hakemi Emre Malok, kupada bu akşam saat 19.15'te oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı öncesinde Yeni 4 Eylül Stadı'nı inceledi.
Yetkililer, kar yağışının durmasının beklendiğini belirterek, saha zemininin temizlenmesiyle mücadelenin oynatılabileceği yönünde karar verdi.
Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantı sonucunda hem federasyon yetkililerinin hem de iki kulübün karşılaşmanın oynanması yönünde görüş belirttiklerini söyledi.
Karşılaşmanın sıkışık programlara kalmaması açısından oynatılmasını istediklerini vurgulayan Taşseten, "Antalyaspor sıkıntılı bir yolculuk yaptı. Uçakları Sivas'a inemedi, Kayseri'ye indi. Sonra kara yoluyla buraya geldiler ve onlar da bu müsabakanın bugün oynatılması için görüş bildirdi." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu ve karşılaşmanın hakemlerinin de müsabakanın oynatılmasını istediğini dile getiren Taşseten, şunları kaydetti.
"Müsabakanın oynanması için kar yağışının durması gerekiyor. Sahaya iş makinesi veya teçhizat sokamayız. Buranın sıyırma yöntemiyle temizlenmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız çok kısa süre içerisinde temizleyeceklerdir. Önemli olan oynanması ama kazasız belasız bir şekilde oynanması. Oynanması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."
– Çalımbay uyarmıştı
Taşseten, bir basın mensubunun yağışın durmaması halinde maçın yarına kalma ihtimalinin olup olmadığını sorması üzerine, "Sanmıyorum, çünkü lig başlıyor. Yarın lig maçı var. Saat 16.00 gibi yağışın durması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın haftalar öncesinde bu tür sıkıntıların yaşanabileceğini dile getirdiğini anımsatan Taşseten, "Sivas'ın iklim şartlarından dolayı kupa maçının salı veya çarşamba günü oynatılmasını istemiştik ama bu sürece kadar geldi, bundan sonra konuşmak anlamsız oluyor. Her türlü oynayacağız, bir an önce bu süreci tamamlamak istiyoruz. Yarı finale de adımızı yazdırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
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