Kurban Bayramı hazırlıkları
ANKARA (AA) – Çankaya Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban satış ve kesim alanındaki hazırlıklar tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yeşilkent Mahallesinde (Mühye) kurulan ve 200 personelin görev yaptığı kurban satış ve kesim alanı, satıcı ve alıcıların ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimlerinin ayrı yerlerde yapılacağı alanda bayram süresince 25 kasap görev yapacak.
Olası kazalar için ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletiyecek, ayrıca kurban kesim alanı ile Turan Güneş Bulvarı ve Kahire Caddesi'nin kesişim noktasında servis araçları ring hizmeti verecek.
Kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimleri ise belediyenin veteriner hekimleri ile Çankaya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Belediyemizin tek satış ve kesim alanı Mühye'de kurduğumuz alandır, yasak olan yerlerde yapılan kesim konusunda vatandaşlarımız belediyemizi arayarak ihbarda bulunabilir." ifadesini kullandı.
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