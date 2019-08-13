Kurban bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) – AK Parti Hadim İlçe Teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığı toplantı salonundaki programda, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve İlçe Başkanı Saffet Duran teşkilat mensuplarının bayramını kutladı.

Erdem burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002'den beri İslam coğrafyasında söz sahibi olduğunu hatırlatarak, "Eskiden hatırlayın Türkiye'nin 2 tane dış politikası vardı. Her sene mart ayında sözde Ermeni tasarısı, bir de Kıbrıs meselesi konuşulurdu. Başka bir dış politika yoktu. Şimdi nerdeyse her hafta, farklı bir ülkenin lideri cumhurbaşkanımızı arayarak gerekli şeyleri dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

Duran da, partililerin bayramını kutlayarak, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Programa, Erdem ve Duran'ın yanı sıra Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İl Başkan yardımcıları Lokman Özturhan ve Abdurrahman Tüzün ile çok sayıda partili de katıldı.

