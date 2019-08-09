Kurban Bayramına doğru
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere uygun ve sağlık kesebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale Valiliği koordinesinde vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere uygun ve sağlık bir şekilde kesebilmeleri için Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulduğunu, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale Belediyesi'nin belirttiği kurban kesim noktalarında vatandaşların kurbanlarını kestirebileceklerini aktaran Yıldırım, "Biz de bu çalışmalar kapsamında camilerimizde kurban kesimi ile alakalı din görevlilerimiz vasıtası ile vaazlar vermekteyiz. Bunun yanı sıra fetva hattımızda görevlendirdiğimiz din görevlilerimiz halkımızın kurban kesimi ile alakalı sorularını cevaplayacak. Ayrıca kurban kesim noktalarında İl Müftülüğü görevlilerimiz hazır bulunacak." diye konuştu.
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