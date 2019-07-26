“Kurban bıçağını bıçakçıdan alın” önerisi
SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak imalatı yapan esnafları ziyaret etti.
SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafına ziyaretlerde bulundu.
Vatandaşlara kör bıçaklarla kurban kesmemeleri, kalitesiz ve ucuz bıçaklar tercih etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Köksal, kurban keserken mutlaka kaliteli bıçak kullanılmasını önerdi.
Eski buğday pazarında bulunan bıçakçı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Köksal, "Vatandaşlarımız, kurban kesiminde sıkıntı yaşamamak için kalitesiz ve Çin malı bıçaklardan uzak durmalıdır. Ucuz bıçaklara kanmayın. Bu bıçaklar kurban kesimi sırasında hayvanlara eziyet edebilir ve kazalara neden olabilir. O yüzden bıçak alırken kaliteli olmasına dikkat edelim ve bıçakları da sektörde çalışan vergisini ödeyen bıçakçılarımızdan temin edelim." ifadelerini kullandı.
-
Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti
-
GÜNCELLEME – Eskişehir'de cinayet
-
Sorgun'da yol çalışması
-
Kayseri'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
-
HSK Genel Sekreteri Aydoğdu Sivas Adliyesini ziyaret etti
-
“Kurban bıçağını bıçakçıdan alın” önerisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]