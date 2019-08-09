Kurban pazarında hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
KARAMAN (AA) – Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları çalışmalar kapsamında, Kırbağ Mahallesi'ndeki hayvan pazarında, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Kurbanlık satışı yapanlarla bir araya gelen polisler, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülmek istenen sahte paralara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür bir olayla karşılaşmaları halinde hızla emniyet güçlerine durumu haber vermelerini istedi.
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