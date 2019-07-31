Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarılar
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Coşkun ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, kurbanlık seçimi ve kurban etinin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.
Kurbanlık seçimi hakkında bilgiler veren Coşkun, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile veteriner hekimlerin kontrolünden geçen hayvanların gönül rahatlığıyla alınabileceğini söyledi.
Kurbanlık alırken özellikle hayvanların genel dış görünüşlerine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Coşkun, "İştah durumuna bakılmalı. Önüne bir miktar yem konularak hayvanın ona yönelip yönelmediğine bakılmalı. Dış görünüşünde anormal bir şişlik, yoğun bir topallık olması sağlık durumu açısından genel bilgi verebilir. Kesim sonrasında iç organlarda da görülecek anormal durumlarda da veterinerlere bildirilmelidir." diye konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin de kurbanlık hayvanların kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi ve sindirim sistemini boşaltması için 8-12 saat aç bırakılması gerektiğini belirtti.
Kurban etinin muhafazası hakkında bilgiler veren Şahin, "Kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılması gerekmektedir. Kurban etinin dinlendirilmesi, etin kalitesi, raf ömrü ve besleyici değeri için de son derece önemlidir." dedi.
Kesilen etlerin dinlendirilmesi ve kesim sıcaklığının 14-20 dereceye düşmesinin beklenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu süre 5-6 saati geçmemeli ve daha sonra bu etler 4 derecede buzdolabına kaldırılmalıdır. Eğer uzun süre muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmelidir. Dondurucuda saklama süresi 4-6 aydan fazla olmamalıdır." ifadelerini kullandı.
-
MÜSİAD üyeleri “İş ve Dost Meclisi”nde buluştu
-
Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarılar
-
Ilgın Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
-
Beypazarı'nda arı yetiştiriciliği kursu düzenlenecek
-
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
-
“Rabb'im hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]