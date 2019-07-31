Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarılar

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Coşkun ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, kurbanlık seçimi ve kurban etinin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.

Kurbanlık seçimi hakkında bilgiler veren Coşkun, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile veteriner hekimlerin kontrolünden geçen hayvanların gönül rahatlığıyla alınabileceğini söyledi.

Kurbanlık alırken özellikle hayvanların genel dış görünüşlerine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Coşkun, "İştah durumuna bakılmalı. Önüne bir miktar yem konularak hayvanın ona yönelip yönelmediğine bakılmalı. Dış görünüşünde anormal bir şişlik, yoğun bir topallık olması sağlık durumu açısından genel bilgi verebilir. Kesim sonrasında iç organlarda da görülecek anormal durumlarda da veterinerlere bildirilmelidir." diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin de kurbanlık hayvanların kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi ve sindirim sistemini boşaltması için 8-12 saat aç bırakılması gerektiğini belirtti.

Kurban etinin muhafazası hakkında bilgiler veren Şahin, "Kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılması gerekmektedir. Kurban etinin dinlendirilmesi, etin kalitesi, raf ömrü ve besleyici değeri için de son derece önemlidir." dedi.

Kesilen etlerin dinlendirilmesi ve kesim sıcaklığının 14-20 dereceye düşmesinin beklenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu süre 5-6 saati geçmemeli ve daha sonra bu etler 4 derecede buzdolabına kaldırılmalıdır. Eğer uzun süre muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmelidir. Dondurucuda saklama süresi 4-6 aydan fazla olmamalıdır." ifadelerini kullandı.