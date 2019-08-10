Kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk
KONYA (AA) – Konya'da kurban satış noktalarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.
Selçuklu Belediyesince Büyükkayacık Mahallesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, çoğunluğu ilçe ve kırsal mahallelerden getirilen hayvanlar alıcılarını bekliyor.
Satış noktasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor ancak besiciler hareketliliğin yeterli olmadığını, yine de getirdikleri malları satmayı umut ettiklerini belirtiyor.
Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Ali İhsan Küçükavcı da büyükbaş bir hayvan için besiciyle 5 bin liraya anlaştı.
Fiyatları geçen yıllara göre düşük bulduğunu söyleyen Küçükavcı, "3 yıl öncesinin fiyatına mal aldık. Fiyatlar ucuz. Hayvanın kilosu ve görüntüsü de gayet iyi. Nasipse 4 hisse girdik. Allah, kabul etsin." dedi.
Besici Ufuk Elmacı, Karapınar'dan 50'nin üzerinde hayvan getirdiğini belirterek, "Fiyatlar çok uygun. Her yıl buraya hayvan getiriyorum ancak bu yıl pazar zayıf. Şu ana kadar 15 mal sattım. İnşallah bugün, yarın satılır. Yem fiyatları çok yüksek. Besicilerin belini büküyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz." diye konuştu.
– Pazarın gözdesi 14 bin liraya satıldı
Pazara besici Adem Yağcı tarafından getirilen simental cinsi ve 700 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip boğa 14 bin liraya satıldı.
Besicinin "sarı kuyruk" adını verdiği hayvanı görenler, büyüklüğüyle şaşırtan boğanın fotoğrafını çekiyor.
Yağcı, pazara giren herkesin bu hayvana bakmak istediğini belirterek, "Pazarın gözdelerinden biri budur. Özel besledik. Satışından memnunuz." dedi.
-
Kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk
-
Tarihi çarşıda bayram hareketliliği
-
“64 bin trafik ekibimiz sahalarda görevde olacak”
-
Yücel Yaman kurbanlık satanları ve alanları uyardı
-
Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
-
Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]