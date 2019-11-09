Kuruyan Meke Gölü'nün üstünü yabani otlar kapladı

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde "Dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan Meke Krater Gölü'nün tamamen kurumasının ardından göl yüzeyini tamamen otlar kapladı.

Bir zamanlar ziyaretçilerin fotoğraflarını çekmek için ziyaretine geldiği tabiat harikası Meke Gölü artık tamamen kurudu.

Gölün yüzeyinde çıkan yabani otların çokluğu nedeniyle köylüler şimdilerde göle sadece hayvanlarını otlatmaya geliyor.

Derinliği bir zamanlar 12 metreye ulaşan gölün içine ise daha önceden atılmış şişeler, araba lastikleri ve plastik atıklar kurumasının ardından gün yüzüne çıktı.

Gölü ziyarete gelen Gökhan Sapmaz isimli vatandaş gölün durumuna çok üzüldüğünü kaydederek, "Eskiden göl su doluydu, şimdi ise göl kurmuş ve pisik içinde. Böyle güzel bir yeri kaybetmek çok ama çok üzücü." diye konuştu.