Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da yavru kedi, düştüğü 7 metre derinliğindeki su kuyusundan AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Ortaköy ilçesinde müstakil bir evde oturan Nejla Ülger, bahçedeki su kuyusuna kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kedinin 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.
İçinde bir miktar su bulunan kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, kurtardığı kediyi sahibi Ülger'e teslim etti.
Kedinin kuyudan çıkarılması sonrası vatandaşlar ekipleri alkışladı.
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