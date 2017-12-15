Kuzey Iraka hava harekatı: 5 terörist daha…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Zap Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, ” Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir” denildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.