KZO Başkanı Bayram'ın mısır fiyatları açıklasın çağrısı

KARAMAN (AA) – Karaman Ziraat Odası Başkan'ı Mehmet Bayram mısır fiyatlarının erken açıklanmasının çiftçinin faydasına olacağını bildirdi.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada Karaman'da yaklaşık 350 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını ve 525 bin ton civarında rekolte beklendiğini belirtti.

Geçen yıl mısır fiyatlarının geç açıklanmasından dolayı üreticilerin mağdur olduğunu ifade eden Bayram, "Ayrıca bu yıl tavuk sektöründe yaşanan krizden dolayı mısırda spekülatif hareketler olacağı beklenmektedir. Bunlara fırsat verilmemesi için Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) referans fiyatını erken açıklaması üreticilerimizin faydasına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde özellikle son birkaç yıldır iç ve dış etkiler ile ekonomik sıkıntılar yaşandığını, bundan da en çok tarım kesiminin etkilendiğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Her türlü sıkıntılara rağmen çiftçilerimiz üretmeye devam etmeye çalışıyor. Başta mazot, gübre, ilaç ve enerji fiyatlarındaki gerçekleşen artışlar zor bir üretim yılında ayakta durmaya çalışan çiftçilerimizin zarar etmesine neden oldu. Geçen yıl T.M.O mısır fiyatını 95 kuruş fiyat açıklamıştı. Bu yılda beklentimiz 1,20 ile 1,25 kuruş arasındadır. Bir an önce fiyatların açıklanmasını bekliyoruz."