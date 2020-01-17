Lexus elektrikli araçlarını sergiledi

İSTANBUL (AA) – Otomobil üreticisi Lexus, ilk yüzde 100 elektrikli aracı UX 300e'yi ve markanın elektrikli vizyonunu temsil eden LF-30'u tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Kenshiki Forum 2020'de elektrikli araçlarını tanıtan Lexus, hibrit araçlarda elde edilen deneyimle birlikte sessiz sürüşü performans ile buluştururken, ilk yüzde 100 elektrikli modeli UX 300e ile bunu daha ileriye taşıyor.

Tamamen elektrikli yeni UX 300e, yolda performans vermek üzerine tasarlandı. Lexus mühendisleri UX'in karakterini ve tasarımını yüzde 100 elektrikli motorla kombine etti.

Yüksek güce sahip motoruyla birlikte çevik hızlanma performansları sunan UX, yüksek kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 400 km yol alabiliyor. UX 300e, 2020'nin ikinci yarısından itibaren bazı pazarlarda ve 2021'de Avrupa'nın geri kalanında satışa sunulacak.

– Kendi kendine park özelliği

Lexus'un elektrikli vizyonunu ortaya koyan LF-30 konsepti, dış tasarımıyla markanın yaklaşımını, yüzde 100 elektrikli bir otomobille buluşturuyor. Lexus'un performansı ve işçiliğini buluşturan LF-30, insan odaklı kokpit tasarımıyla da öne çıkıyor.

Lexus, bu konseptinde sürüş anında yolcuların konforunu sağlamak adına arka koltuklarda, uzanma ve rahatlama gibi birçok farklı modu sunuyor. Arka koltukların üzerindeki cam tavana ise, videolar veya navigasyon bilgileri gibi görüntüler aktarılabiliyor. "SkyGate" cam tavan, ses ve el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Ayrıca, Lexus Airporter isimli drone teknolojisine sahip uçan asistanı taşıması cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Otonom özelliklere sahip Lexus Airporter, aracın bagaj alanından eşyaları alıp istenen yere götürebiliyor. Lexus Airporter, otonom özelliklerle donatılan LF-30, aynı zamanda kendi kendine park ve vale özelliği gibi ileri seviye sistemlerle birlikte geliyor.