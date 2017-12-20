Leylekler Vadisi’ndeki yuvalardan dünyaya canlı yayın

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi ile Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinin barındığı Beyşehir’in son yıllarda adeta bir leylek cennetine dönüştüğünü hatırlattı. Özaltun, leyleklerin bahar ve yaz döneminde konakladığı Yeşildağ’daki Leylekler Vadisi’ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan yuvaların bundan sonra bir proje kapsamında kurulan iki canlı yayın kamerası ile birlikte dileyen doğa, fotoğraf ve kuş severler tarafından sanal ortamda dünyanın her yerinden izlenilmeye başlandığını söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak Adaköy Mahallesi’ndeki Değirmen ve Leylekler Tepesi bölgesine de bir süre önce benzer bir canlı yayın kamerası kurduklarını hatırlatan Özaltun, çalışmayla leyleklerin bahar ve yaz dönemindeki her iki mekanın da internet aracılığıyla 24 saat süreyle izlenmesinin sağlandığını anlattı.

Vadide ardıç ağaçlarının üzerindeki leylek yuvalarının izlenebilmesi için yaklaşık 10 metre yüksekliğe direkler üzerine kurulan kameraların kızılötesi özelliği sayesinde havanın kararmaya başlamasının ardından da izleyenlere gündüzün yanı sıra geceleri de görüş imkanı sunduğunu belirten Özaltun, bu şekilde leyleklerin ve zamanla dünyaya getirecekleri tüm yavrularıyla olan bağlarının ve tüm yaşamının en yakın planıyla meraklıları tarafından 24 saat süreyle izlenebileceğini kaydetti. Şu anda kış mevsimi olması nedeniyle yuvalarda leylekler olmadığını ancak bahar dönemi ile birlikte bölgeye gelmeye başlamaları ile birlikte yaz dönemi sonuna kadar göçebe konukların izlenmeye başlanabileceğini de hatırlatan Başkan Özaltun, “Canlı yayın kameralarını daha leylekler gelmeden öncesinde kurmamızın amacı hem sistemi deneyip test etmek hem de göçebe konuklarımız geldiğinde kurulum montaj aşamasında onlara rahatsızlık vermemek içindi. Daha yuvalarında leylek olmadan bile Leylekler Vadimizdeki yüksek izlenme oranı, bu projenin zamanla ne kadar çok ilgi çekeceğini de bugünden bizlere gösteriyor. Çünkü ziyaretçi sayımız her geçen gün daha da artıyor” dedi.

Özaltun, Leylekler Vadisi’nin internet ortamında izlemek isteyenlerin Beyşehir Belediyesi’nin resmi web sayfasından şehir kameraları bölümüne giriş yaparak ilgili linkleri tıklamasının yeterli olduğunu ifade etti. Başkan Özaltun, projeyle, amaçlarının Türkiye genelinde ün yapan Leylekler Vadisi’nde bahar ve yaz dönemindeki leylek popülasyonunun ve ilçenin doğal güzelliklerinin tüm dünya insanlarıyla paylaşılarak hem tanıtılması hem de bölgenin daha ilgi çekici bir hale getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.