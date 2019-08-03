SİVAS (AA) – Sivas Belediyesporlu kaleci Hayrullah Akyüz, oyuncular Ömer Ermeç ve Mustafa Aydın, Afyon kampını değerlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas Belediyespor'un yeni transferi kaleci Hayrullah Akyüz, kulüpteki imkanların ve ortamın çok iyi olduğunu belirterek, Afyon kampının neşeli geçtiğini, burada faydalı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Forvet Ömer Ermeç ise Sivas kampından sonra Afyon kampının da verimli geçtiğini aktararak, "Genç bir takım olarak ligde ses getirmek istiyoruz. Teknik heyet ve futbolcular uyum içinde, lige Kardemir Karabükspor karşılaşması ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Belediyespor'un orta saha oyuncusu Mustafa Aydın da "Çok sıkı çalışıyoruz. Sivas'taki kamptan sonra pazartesi gününden itibaren buradayız. Hocamızın önderliğinde hafta başından bu yana çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.