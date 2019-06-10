Lise öğrencileri çalacak üniversiteli gurbetçiler söyleyecek

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de bir lisenin öğrencilerinden oluşan orkestra ile Almanya'da üniversite öğrenimi gören gurbetçi gençlerin yer aldığı koro, yurt dışındaki Türklerin kültürlerini daha yakından tanıması amacıyla 15 Haziran'da Hamburg'da konser verecek.

Konser, Milli Eğitim Bakanlığı Hamburg Eğitim Ataşeliği ile Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle düzenlenecek. Konserde, liseden 8 öğrencinin yer aldığı orkestra ile Almanya'da doğup büyüyen üniversitelilerden oluşan Hamburg Türk Gençlik Korosu aynı sahnede buluşacak.

Orkestradaki lise öğrencileri, öğretmenleri Betül Yıldırır ve Burak Çardak'ın yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Korodaki gurbetçi gençler ise Hamburg Başkonsolosluğu Türkçe ve Türk Kültürü-Müzik öğretmeni Erol Özmutlu tarafından eğitiliyor.

Öğrenciler, 15 Haziran'da Hamburg'da düzenlenecek konserle dinleyicilerle buluşacak.

– "Konser bağlarımızı kuvvetlendirecek"

Okul Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen Yıldırır'ın, Almanya'daki meslektaşı Özmutlu ile iletişime geçerek güzel bir proje ortaya çıkardığını söyledi.

Hamburg Türk Kadınları ile Eskişehir Genç İş Adamları derneklerinin öğrencilerin Almanya konseri için destekte bulunduğunu ifade eden Kökten, şunları kaydetti:

"11. sınıftaki öğrencilerimizden oluşan orkestramız, Almanya'da gurbetçi gençlerimizden oluşan koronun seslendireceği şarkılara enstrümanlarıyla eşlik edecek. Türk müzik kültürünü orada tanıtacağız. Hamburg Türk Gençlik Korosu önceden belirlediğimiz 16 şarkıyı çalışıyor. Almanya'da da bir hafta prova yapacağız. Konser, Türkiye'de yaşayan öğrenciler ile Almanya'daki Türk öğrenciler arasındaki bağı da güçlendirecek. Almanya ve Türkiye'de iki farklı kültürde yetişen gençlerin Türkçeye ve Türk kültürlerine sahip çıkıp, Anadolu'nun farklı ezgilerini birlikte seslendirmesini hedefliyoruz. Daha sonra korodaki gurbetçi öğrencilerimizi Eskişehir'de ağırlamayı planlıyoruz."

Okulun orkestra şefi Betül Yıldırır da konserde "Üsküdar'a Gider İken", "Mağusa Limanı", "Kerimoğlu Zeybeği", "Çökertme", "Memleketim" gibi şarkıların seslendirileceğini bildirdi.

Viyola çalacak öğrenci Ece Su Arpacı ise konserde görev alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini, yeni arkadaşlar edinip Almanya'da Türk kültürünü tanıtacağı için mutlu olduğunu belirtti.