Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi arkadaşlarının hayatına dokunuyor
YOZGAT (AA) – ALİ ÖZDEMİR – Akdağmadeni ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" Projesi kapsamında, hem ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evindeki eksikleri gideriyor hem de uygulama yaparak tecrübelerini artırıyor.
Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evlerinin eksiklerini giderirken, evlerdeki bakım ve onarım işini de yapıyor.
Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, AA muhabirine, oluşturdukları sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin hem eğitim alıp hem de ilçede yardıma muhtaç ailelerin bazı ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.
Yılmaz, "Öğrenciler, ailelerimizin küçük ihtiyaçlarını, evlerindeki bazı yapamadıkları, gideremedikleri arızaları ya da ihtiyaç duyup da imkan çerçevesinde ustalık gerektiren birtakım tadilatları ve tamiratları yapıyor. Bu tür uygulamaların ilçemizde çoğalmasını istiyoruz." dedi.
Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmeni Emre Durmuş da öğrencilerle birlikte çalışma masası, kitaplık ve elbise dolabı olmayan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Projede yer alan öğrencilerinden Kadir Kandemir, "Maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımızın eğitim hazırlıklarına destekte bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.
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