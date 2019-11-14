Lise öğrencilerine diyabet semineri verildi

ANKARA (AA) – 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla lise öğrencilerine yönelik diyabet semineri verildi.

Matfen Eğitim Kurumlarında düzenlenen seminerde İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burcu Aslan Candır, deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerinde bulundu.

Seminerin sonunda öğrencilere çeşitli spor egzersizleri yaptırıldı.

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklama yapan Candır, Türkiye ve dünyada diyabet sıklığının arttığını dile getirerek, bunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Diyabetin birçok hastalığa sebep olduğu için önemli olduğuna dikkati çeken Candır, "Diyabet tanısı çocuk yaşlara indiği için öncelikle çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Eğitim, diyabetle baş etme yollarının en önemlilerinden biridir. Farkında olup beslenmesine, egzersizine, hareketlerine dikkat eden çocukta diyabet gelişmesini mümkün olduğunca en aza indirgiyoruz. Öğrencilerimizle de 'diyabet nedir', 'nasıl tanı koyarız', 'ne zaman şüpheleniriz', 'nasıl engelleyebiliriz' konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Candır, çocuk yaş grubunda beslenmenin ön planda olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Paket gıda tüketmemeleri gerektiği, düzenli beslenmenin, sağlıklı beslenmenin önemi hakkında öğrencilerimize sunum yaptık. Bunların yanı sıra en önemli şey hareket. Günümüzde her şeye ulaşım kolay olduğu için hareketsiz bir nesil oluşuyor. Hareketsizlik, düzensiz beslenme, kilo ve şeker yapıyor."