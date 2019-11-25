Liseli gençlerin yarıştığı “Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası” sona erdi
ANKARA (AA) – Başkentte, Türkiye genelinden 26 takımın katıldığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" tamamlandı.
Ankara Spor ve Sergi Sarayı'nda dün başlayan ve bugün finale kalan 18 takımın yarıştığı turnuva heyecanlı anlara sahne oldu.
Turnuvada bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematiksel becerilerini sergileyen liseli gençler, okulda öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı buldu.
Final karşılaşmalarının ardından birinciliği "Borusan Robotics", "Eagles" ve "River Robotics" takımlarından oluşan ittifak alırken, ikincilik kürsüsüne "Anka Robotics", "Pars Robotics" ve "Bilsem" takımlarından oluşan ittifak çıktı.
Dereceye giren takımlar törenle ödüllerini aldı.
Ödül töreni öncesinde turnuvaya destek veren kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi.
"Zeka İçin Spor" sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 28 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Off Season Robot Turnuvası'nın Ankara'da düzenlenen 2019 yarışmasına Türkiye genelinden 26 takım katıldı. Özel Tevfik Fikret Okullarınca düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesince desteklenen turnuvada 14-18 yaş arası liseli öğrenciler yarıştı.
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Liseli gençlerin yarıştığı “Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası” sona erdi
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