“Liseliler çok okuyor çok geziyor” kampanyası
KIRIKKALE (AA) – Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan Kırıkkale KOP Öğrenme Merkezi öğrencileri, ücretsiz olarak gençlik kampına katıldı.
KOP Öğrenme Merkezinden yapılan açıklamada, MEB tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla başlatılan "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" kampanyası kapsamında, öğrenme merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı kitap tanıtım videosunun bakanlık tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak KOP Öğrenme Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini Trabzon'daki gençlik kampına davet ettiği dile getirilen açıklamada, "Kampa katılan öğrencilerimiz Bakanımız Ziya Selçuk ile görüşmelerinde bu imkanı sundukları için kendilerine teşekkür ettiler. Bakan Ziya Selçuk da hem kitap okuyup hem de şehrimizi tanıtan videoyu çektikleri için kendilerine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.
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“Liseliler çok okuyor çok geziyor” kampanyası
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