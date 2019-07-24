“Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor” okuma kampanyası

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivaslı öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığınca Başlatılan "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" okuma kampanyasına katılmaya davet etti.

Savaşçı, kampanya kapsamında Sivas’ta 10 kişilik kitap okuma kulübünü ilk olarak kuran Selçuk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mervenur ve annesi Ebru Bahşi'yi makamında kabul ederek tebrik etti.

Öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için çeşitli tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Savaşçı, "Bu tavsiyelerin başında da kitap okuma etkinlikleri geliyor. Bakanlığımız da yeni bir kampanya başlattı. Öğrencilerimiz okudukları kitapları yorumlayacakları bir dakikalık videoyu '#cokokuyancokgeziyor' etiketiyle Twitter üzerinden paylaşacak ve bu öğrencilerimizden 100'ü, kura ile ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına gönderilecek. Bütün öğrencilerimizin bu güzel kampanyaya katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Savaşçı, daha sonra Mervenur Bahşi ve arkadaşları için "Zengin Baba Yoksul Baba" ve "Çanakkale Acı, Destan, Diriliş" kitaplarını hediye etti.