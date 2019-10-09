“Lityum iyon piller enerji kapasitesini 3 kat artırdı”
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Lityum iyon pillerin grafit anotlarının mucidi 66 yaşındaki Faslı bilim adamı Rachid Yazami, lityum iyon pil teknolojisinin enerji kapasitesini 3 kat artırdığını belirterek, özellikle taşınabilir sistemlerde vazgeçilmez olmasının öngörüldüğünü belirtti.
ASPİLSAN Enerji'nin davetlisi olarak geldiği Kayseri'de, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazami, batarya teknolojilerinin güvenliği ve enerji devamlılığı gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Yazami, lityum batarya teknolojisinin mevcut batarya teknolojileri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Ancak en önemlisi güvenilirlik ve güvenlik. Bu teknoloji şu anda elektrikli araçlarda kullanılıyor." dedi.
Başlarda bataryanın depoladığı enerjinin kilovatsaatinin bin dolar olduğunu ancak artık çok ucuzladığını ifade eden Yazami, "Bu da onu ileride kullanılabilecek önemli batarya teknolojisi haline getiriyor. Bundan sonra özellikle taşınabilir sistemlerde, scooter, elektrikli araçlar gibi, vazgeçilmez olması öngörülüyor." diye konuştu.
Rachid Yazami, şunları kaydetti:
lityum iyon pil teknolojisi geçmişten günümüze kadar enerji kapasitesini 3 kat artırmış durumda. Üniversiteler ve çeşitli birimlerde halen araştırmalar yapılmakta. Çalışmalar sonucu yeni malzemelerin keşfedilmesiyle lityum sülfür, lityum hava, lityum metal gibi bazı teknolojiler de araştırılıyor ve geliştiriliyor. Lityum pil için bu araştırmalarla teknoloji daha da genişleyecek."
Lityum iyon pillerinin askeri uygulamalar dışında drone ve uzay sistemlerinde de kullanıldığını vurgulayan Yazami, lityum batarya teknolojisinin enerji depolama sistemlerinde en önde olduğunu ifade etti.
Yazami, ASPİLSAN'ın askeri teknolojiler için lityum piller ürettiğini ve Türkiye için çok önemli işler yaptığını da sözlerine ekledi.
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