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Lizay 24. mağazasını Hilltown AVM’de hizmete açtı

Zengin mücevher çeşitliliğini farklı adreslerde mücevher severlerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini söyleyen Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, ilerleyen dönemde de mağazalaşmaya devam edeceklerini belirtti.    Aralık ayı itibariyle Hilltown AVM’de mücevher sever…
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  • Lizay 24. mağazasını Hilltown AVM’de hizmete açtı
Güncel - 28 Aralık 2017 14:23 A A

Zengin mücevher çeşitliliğini farklı adreslerde mücevher severlerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini söyleyen Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, ilerleyen dönemde de mağazalaşmaya devam edeceklerini belirtti.

   Aralık ayı itibariyle Hilltown AVM’de mücevher severlerle buluşan firma aynı zamanda 2018 yılında da büyümeye devam edeceklerini bidirdi. 

Güncel - 14:23 A A
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