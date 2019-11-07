Logo Yazılım'dan 9 ayda 57 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) – Logo Yazılım'ın net karı yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 57 milyon liraya ulaştı.

Logo Yazılım'ın açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin net satış gelirleri yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 268 milyon liraya yükseldi.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 23 yükselişle 96 milyon liraya, vergi öncesi karı ise yüzde 13 artışla 62 milyon liraya ulaştı. Söz konusu dönemde Logo Yazılım'ın net karı yüzde 9 yükselişle 57 milyon lira olarak gerçekleşti.

Logo'nun e-devlet çözümlerinde pazar lideri olan e-hizmet platformu iştiraki eLogo'nun müşteri sayısı ve harcanan kontör sayısı bu dönemde sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 46 arttı.

Tüm işletmelere dönüşüm sürecinde uçtan uca hizmet vererek, en kolay ve hızlı şekilde e-belge sistemlerine adapte olmalarını sağlayan eLogo, pazar lideri olarak yakın zamanda yayınlanan tebliğ sonucu oluşacak büyümeden büyük pay almaya hazırlanıyor.

Logo Yazılım'ın 2016'da satın aldığı Romanya'daki iştiraki Total Soft'un performansında iyileşme devam ediyor. Total Soft, satış gelirlerini TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırdı. Brüt kar marjı yüzde 43'ten yüzde 50'ye yükseldi. FAVÖK ise yüzde 135'lik artışla 22 milyon liraya çıktı.



Kuruluşundan bugüne Ar-Ge yatırımlarına öncelik veren Logo'nun Türkiye ve Romanya faaliyetleri kapsamında toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti.



– "Teknolojiye yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'nin desteğini de aldıktan sonra Logo markası, küresel ve bölgesel pazarlarda güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Koyuncu, yılın üçüncü çeyreğinde de hem Türkiye hem de Romanya faaliyetlerinde başarılarını sürdürmeye devam ettiklerini bildirdi.

Koyuncu, "Türkiye'deki piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikleri yönetirken, uzun vadeli değer yaratma stratejimiz paralelinde insanımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.