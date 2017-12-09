Londra’da Türk bayraklı ’Kudüs’ protestosu

Sosyal medya aracılığı ile organize olan yüzlerce kişi akşam saatlerinde ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistin için özgürlük sloganlarının atıldığı protesto gösterilerinde yabancı uyruklu olmalarına rağmen göstericilerin ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları dikkat çekti.

Londra’daki bir çok sivil toplum kuruluşunun da katıldığı protesto gösterilerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. İngiliz polisinin geniş güvenlik önemleri aldığı protesto gösterisinde İsrail bayrağı açan bir grup ise zaman zaman hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Karara tepki gösteren Türk vatandaşları ise Filistin’in yalnız olmadığını söyleyerek Kudüs’ün İslam’daki yeri ve önemine dikkat çekti.

Savaş Alpaltun