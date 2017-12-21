Lüks otomobil kamyonete çarpıp yandı: 4 yaralı
TEM Otoyolu Atışalanı mevkiinde aşırı süratli olduğu ileri sürülen lüks otomobil, kamyonete çarptı. Lüks otomobil alev alev yanarken, 1’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.
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