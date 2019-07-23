Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de:
KAYSERİ (AA) – Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldiğini belirterek, "2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor." dedi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden ve iş adamlarıyla bir araya gelen Matis, burada yaptığı konuşmada, yatırımcılara Macaristan tarafından verilen teşvik ve vergi sistemlerini anlatacaklarını söyledi.
Macaristan'ın şu ana kadar çok fazla yatırım çektiğini belirten Matis, "Bu yatırımcıların hemen hepsi, halinden memnun. Son zamanlarda tek tek potansiyel iş adamlarıyla çok sıkı iş birliği halinde ilgileniyoruz ve bütün dertlerini dinliyoruz. Macaristan tarafından sunulan sistem kapsamında, bizi öyle düşünün ki şu anda Avrupa'da başka yatırım yapılacak ülke yok. Şu anda bu rekabette kesinlikle birinciyiz ve bunun bilgisini Türkiye'nin dört bir köşesine götürmek istiyoruz. Bu nedenle çeşitli yerlerde buna benzer tanıtım toplantıları yapıyoruz ve bu toplantılardan sonra ilgi çok büyük oluyor." diye konuştu.
Şu ana kadar Türkiye'den Macaristan'a birkaç ciddi yatırım yapıldığını vurgulayan Matis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldi. 2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor. Bu toplantı sırasında Türkiye'den birçok bakan ve ciddi iş adamı heyeti de Macaristan'a gidecek. Orada çeşitli görüşmeler yapacak. Bu toplantı için bu sene boyunca birçok ön hazırlık toplantısı yapıldı. Bunlardan birisi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan'a yaptığı resmi ziyaretidir. En büyük beklentimiz her zaman olduğu gibi iş dünyasından. Yani 7 Kasım'da, şu anda hazırlanma aşamasında olan birçok projeyi bitireceğiz ve bunları net bir şekilde açıklayacağız."
KAYSO Başkanı
Büyüksimitci de Kayseri olarak Macaristan'da hem ihracat hem de ithalat yapan firmaları bulunduğunu, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.
Büyükelçi Matis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı da ziyaret etti.
Ziyaretlerde Matis'e, Macaristan’ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas eşlik etti.
-
Bozkır'da “Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenecek
-
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de:
-
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
-
Türkiye Petrolleri üst yönetimi Gaziantep'te
-
Eskişehir'i seçen öğrencilere “kiralık ev” uyarısı
-
Ortakaraören'de dolunun vurduğu ekin alanlarında verim düştü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]