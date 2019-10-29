Maçın ardından
NİĞDE (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta penaltılarda 3-2 yenerek 5. tura yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol atmak için çabaladıklarını ancak başarılı olamadıklarını, penaltılarla da olsa turu geçmenin önemli olduğunu ifade etti.
Korkmaz, "Çok gol kaçırdık, ama istediğimizi sonunda aldık. Hem turu geçtik, hem de 2 genç oyuncuyu Halil İbrahim ile Bünyamin'i kazandık. Onların da bugün iyi oyunu bizleri daha da mutlu etti. Artık bundan sonra önümüze bakacağız." diye konuştu.
Niğde Anadolu'nun genç ve diri bir takım olduğunu belirten Korkmaz, Niğde temsilcisinin daha iyi yerlerde olacağına inandığını kaydetti.
– Alıcı: "Oyuncularımın mücadelesi üst seviyedeydi"
Niğde Anadolu Teknik Direktörü Orhan Alıcı da Süper Lig ekibine karşı oyuncularının üst seviyede bir mücadele ortaya koyduğunu aktardı.
Rakiplerine karşı sahanın her bölgesinde güçlü reaksiyon gösterdiklerini anlatan Alıcı, "Antalyaspor'un güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Savunmada yapacağımız hücum geçişleriyle etkili olmaya çalıştık, nitekim bir kaç net pozisyonumuz oldu, bunları değerlendirebilirdik. Tabii ki bu süreç içerisinde daha fazla deneyime ve tecrübeye ihtiyacımız vardı. Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
-
KAEÜ'den uluslararası iş birliği
-
Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti
-
Karaman'da silahlı kavga: 1'i polis, 2 yaralı
-
Maçın ardından
-
Yozgat’ta yük treni tıra çaptı: 1 ölü
-
Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.