DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın getirdiği bir baskı vardı." dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade etti.

Uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:

"Sivasspor, uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir takım. Biz de yeni kurulan ve gelişmeye çalışan bir takımız. Tabii iç saha maçları çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. Sezon başı itibarıyla bakıldığında, içeride kazanan bir çizgimiz yok. Bunu bugün değiştirme adına çalışmalar yaptık ama başarılı olamadık. Oyunun gidişi çok doğru ilerlerken, kornere çıkan bir topla, bir anlık pozisyon dalgınlığı oldu. Burada çok basit bireysel hata yaptık ve gol yedik. Daha sonra oyuna müdahil olmamıza rağmen oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın getirdiği bir baskı vardı. Seyircinin takımı çok desteklememesinin de oyuncuları geri ittiğini düşünüyorum. 10'uncu haftaya 12. sırada giren bir takımın oyuncularının taraftarlara ihtiyacı var. Taraftarın da oyuncuları desteklemesi gerekiyor."

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Özdilek, "24 hafta var. Onun için bu takım taraftarsız çok fazla mesafe katedemez. Taraftarın da takımı desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Bugün iç sahada maalesef bunu oyunun büyük bir bölümünde göremedik. Bu da oyuncularda baskı oluşturdu. Doğru şeyleri yapamadılar. Çok önemli üç oyuncumuz yok. Oyuncularımın eksik olması bizi etkiliyor. Çok geniş kadroya sahip değiliz. Estupinan, Rodallega ve Sapunaru'nun dönüşüyle daha iyi olacağız. En önemlisi seyircinin takımı desteklemesi ve sahip çıkmasıdır. Bence bu yolda bu, belirleyici olacak." diye konuştu.

– Çalımbay: "İyi oynayarak ve mücadele ederek galibiyet aldık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda ilk galibiyetlerini almaları dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini aktaran Çalımbay, "Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Rakibimize fazla gol fırsatı vermedik. Bana göre Denizlispor iyi bir takım ama Mehmet hocanın yeni gelmesi bir dezavantaj takım için. İleride daha iyi olacaklarına inanıyorum. Bizim bugün kazanmamızdaki en önemli faktör; disiplinimizi hiçbir zaman bozmadık. Zorluğa rağmen iyi oynayarak ve mücadele ederek galibiyet aldık. Bunlar güzel şeyler ama bütün düşüncemiz, ligde iyi bir istikrar yakalayıp bunu sonuna kadar devam ettirmek. Her şeyden önce ilk yarıya kadar kalan maçlarımızı çok iyi bir şekilde bitirmek." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, haftaya yapacakları İttifak Holding Konyaspor maçında aynı disiplinle oynayarak iyi yerlere gelmek istediklerini sözlerine ekledi.