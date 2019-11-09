Maçın ardından

SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçını unutarak gelecek haftalardaki maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı olduğunu belirtti. Ligin 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın daha da anlam kazandığını aktaran Çalımbay, "Sahamızda galip gelirsek bizim için mükemmel bir şey olacaktı ve onu da gerçekleştirdik." dedi.

Galibiyete çok sevindiğini dile getiren Çalımbay, "Maçın başında hatalar da yapsak, yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık. İçeriye girdiğimizde güzel bir taktiksel değişiklik yaptık. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarımız." diye konuştu.

Rakiplerini çok iyi tanıdıklarını ve neler yapacaklarını iyi bildiklerini ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bunları mükemmel gerçekleştirdi. Özellikle defansımız bugün kusursuz oynadı.Tüm takımımızı tebrik ediyorum. Şu anki konumumuz çok iyi ama önemli olan bunun sonunu getirmek, istikrarı devam ettirmek. Bizim havaya girecek halimiz de yok, şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok kritik maçlar bizi bekliyor, bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız. Oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi de milli maç arasında gidermeye çalışacağız. Bütün amacımız devreye kadar alabileceğimiz kadar puanlar almak. Hem içeride hem de dışarıda galibiyet için oynayıp aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızdan memnunum, mütevazı bir kadromuz var ama inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar. Bunda yönetimimizin de çok büyük payı var. Futbolda bir tek gerçek var, bugün önemli. Konyaspor maçını unutup önümüzdeki maçlara bakacağız."

– Aykut Kocaman: "Sivas net bir şekilde galibiyeti hak etti"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise rakiplerinin son haftalarda morali ve öz güveni yüksek bir takım olduğunu belirtti. Sivasspor'u tebrik eden Kocaman, "Maçın başından sonuna kadar hak ederek bir galibiyet aldılar." dedi.

Konyaspor'un öz güveni düşük olarak sahaya çıktığını vurgulayan Kocaman, bunun maça da yansıdığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivasspor sezonun enerjisi en yüksek maçlarından birini oynarken, onu buraya çeken takım biz olduk. Özellikle 15-20. dakikalardan sonra ne zaman onlar topu bize bırakmaya başlasalar onların sahalarına doğru gitsek, oyuncularımızın genel yapısına yakışmayacak basit pas hataları yaptık. Gol yemeden bitirmek, bu anlamda çok net pozisyon vermesek de bir anlamda en azından dinlenip derlenip toparlanmak için bir fırsat yarattık. İkinci yarıya ana planımıza sadık kalarak çıktık. Biraz daha topu tutmak, topun akışını kontrol etmek zorundaydık. Nispeten bu oldu. İptal edilen penaltının verildiği anlarda hakikaten ciddi bir girdabın içerisindeydik. Sivas net bir şekilde galibiyeti hak etti."

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın maçın skoruna etki eden bir halinin olmadığını vurgulayan Kocaman, oyuncuları Shengelia'nin gördüğü kırmızı kartın biraz ağır olduğunu belirtti.

Kocaman, Sivassporlu Emre Kılınç'ı attığı golden dolayı da tebrik etti.