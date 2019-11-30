Maçın ardından
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 4 maçlarını da çok iyi bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.
Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında, çok güzel bir istikrar yakaladıklarını söyledi.
Hedeflerini ilk yarıdaki tüm maçları kazanmak olarak belirlediklerini aktaran Çalımbay, "Bu maç da bizim için başlangıç maçıydı. Kasımpaşa'yı yakından tanıyordum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Maça iyi başlayıp, sonuna kadar iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Maç öncesi ne konuştuysak yaptık. Maça iyi başladık. 2 güzel gol bulduk." diye konuştu.
Maçın ikinci yarısında baskı yemelerine rağmen gol pozisyonları bulan taraf olduklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:
"Kontrataklarla bir sürü gol pozisyonu yakaladık. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik fark daha fazla olabilirdi. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Baskıya rağmen gol yemeden istediğimiz skoru aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir disiplin içindeyiz, takım arkadaşlarımız özverili. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı, herkes çok iyi oynuyor. Sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız ama kolay değil. Ligde puanlar yakın, 2 galibiyet aldığın zaman iyi yerlere geliyorsun, tersi olduğu zaman istemediğin yerlerde kendini bulabiliyorsun. Hepsinin farkındayız. Yakaladığımız bu istikrarı devam etmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir yönetim ve iyi bir taraftarımız var. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum."
– Kemal Özdeş: "Bu kötü gidişe son vermek gerekiyor"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutladı. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Özdeş, rakiplerinin disiplinli, sonuna kadar mücadele eden bir takım olduğunu aktardı.
Oyunun ilk bölümünde 17 dakikada 2 gol yiyerek geriye düştüklerini anlatan Özdeş, "Oyunu oturttuğumuz anlar var ama esas bizim için önemli olan ikinci yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibimizin bu skoru korumaya uygun bir oyun oynayacağını düşünüyorduk." değerlendirmesini yaptı.
Maçın ilk yarısının takımı için üretken olmadığını vurgulayan Özdeş, şu ifadeleri kullandı:
"Gol atabilsek maça ortak olabilirdik. Direkten dönen bir topumuz var. Son oyuncuyu değiştirdikten sonra dönen her topta Sivas takımı farkı artırabilirdi. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var, bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyunumuzu güçlü oynamaya devam etmek ve bunu geliştirmek. Biz de bunu yapacağız."
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