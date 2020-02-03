BURSA (AA) – TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, kariyerinin en kötü yenilgilerinden biri olduğunu söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maç öncesi hafta boyunca analizler yaptıklarını belirten Üzülmez, "Korktuğumuz başımıza geldi. Bize alan bırakmamaya çalışan bir takımla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"Futbolda kaybetmek vardır ama mücadele etmediğiniz zaman kaliteniz bir işe yaramıyor." diyen Üzülmez, şöyle konuştu:

"Açıkçası üzüldük. Eskişehirspor sonuna kadar mücadele etmeye çalıştı. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İyi mücadele ettiler. Belki de teknik adamlık dönemimde aldığım en kötü mağlubiyetlerden birisi. Bugün iyi bir taraftar topluluğu geldi ve bize destek verdi. Onlar adına üzüldüm. Böylesine kötü bir futbol beklemiyorlardı. Onları üzdüğüm için özür diliyorum. Ders çıkarıp, bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün rakip bize iyi bir ders verdi. Umarım oyuncularım, rakip kadar mücadele etmeden yeteneğin bir işe yaramadığını anlamışlardır. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu tür tökezlemeler olacaktır. Önemli olan en kısa sürede ayağa kalkıp, kendimize yer edinmek. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde olup, istediğimiz yere inşallah ulaşacağız."

– Özer: "Oyuncularımın alnından öpüyorum"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ilk yarıda birkaç pozisyon dışında etkili olamadıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını aktardı.

Özer, ellerinde üst düzey oyuncular bulunduğunu ancak kadro derinliğine sahip olmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarından takviye aldık. Güzel ve zevkli bir maç oldu. Mutluyuz. Bu galibiyeti, bizi destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına armağan ediyorum. Oyuncularım gerçekten yürekli oynadılar. Ben 4 haftadır bu takımın başındayım. İyi puanlar aldık. Kalbi bizimle olan taraftarlarımız çok iyi destek veriyor. Ben özellikle çok mutlu ve gururluyum. 11 tane oyuncumla İstiklal Marşı'nı okuyorum. Geldiğimde, yabancı oyuncular da dahil birçok futbolcu bıraktı gitti. Ben gittiklerine hiç üzülmedim. 'Gerçekten yürekli insanlarla oynarız.' dedik. Aslan gibi 23 oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Oyuncularımın alnından öpüyorum. Hedefimiz Eskişehirspor'u ligde tutmak. Çok çalışıp, mücadele etmemiz lazım. Herkes birlik beraberlik içinde."