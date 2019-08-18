KAYSERİ (AA) – Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörü Hikmet Karaman, takımının mağlubiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, kendi sahalarında oynadıkları ilk maçta alınan sonucun kendilerini memnun etmediğini belirtti.

Karşılaşmaya 8 yeni oyuncuyla başladıklarını ve maç boyunca bu oyuncuların takımı geliştirdiğini gördüklerin dile getiren Karaman, "Dakika 86'da gol yedik. Pozisyon öncesinde itirazımız oldu ama o önemli değil. O golü yemememiz lazımdı. Çok basit bir gol oldu. Akabinde Henrique'nin kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Orada kaleciyi tebrik etmek gerekir." dedi.

İptal edilen golde VAR hakemlerinin karar vermekte zorlandığını ileri süren Karaman, şunları kaydetti:

"Takıldığım bir konu da ofsayt gerekçesiyle golün iptal olması. Olabilir, VAR hakemleri iptal edebilir ama 4-5 dakika beklenildi. Kesin ofsaytsa iki dakika bak ve kararını ver. Eğer kararsızsanız, belli ki kararsız, o zaman hakemin kararına saygı göstermeniz lazım. VAR'a güveniyoruz, VAR'ı desteliyoruz. VAR'daki hakemler karar vermekte zorlanıyorlarsa, hakemin kararına saygı göstersinler. Mağlup olmamalıydık ama mağlup olduk. Alpay'ın maçın başında sakatlanması bizim açımızdan şansızlık oldu. 90 dakikanın genelinde mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık. Rakibimiz düşünüyorum, hiç net pozisyonu yok. Önümüzdeki süreçte mutlaka aramıza katılanlar olacaktır. Bugün tam takım çıkalım ve tabanca gibi devam edelim istedik ama olmadı. Bunu telafi etmemiz lazım. Bu düşünceyle hazırlanıp, Ankaragücü maçında 3 puanı almak istiyoruz."

– Bulut: "Galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu başardık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Kayserispor iyi bir ekip kurmuş. Dönem dönem baskılı oynadılar. Hem ilk yarı hem ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarı bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek, rahatlayacaktık ama gol ikinci devre geldi. Maç sonuna kadar 1-0'ı korumasını bildik. Kayserispor'un attığı bir gol vardı ve ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir, başka takımlara da olabilir. Heyecanlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Stada gelen taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum. Galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu başardık. İnşallah önümüzdeki haftalarda üzerine koyarak, galibiyetlerimize devam ederiz."