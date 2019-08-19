Maçın ardından
KONYA (AA) – Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk fakat başaramadık." dedi.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.
MKE Ankaragücü'nü gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Kocaman, şunları kaydetti:
"MKE Ankaragücü maçı, özellikle seyircimizle olan bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu. Çok fazla da pozisyona girdik. Bu anlamda ortam son derece uygundu. Oyuncular da bunun farkındaydı. Daha birinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü elimizde tutuk. Maçın büyük bölümünde kaleye geldik. Zaman zaman bizim beceri eksikliğimiz, zaman zaman da Korcan Çelikay ve savunmanın hamleleriyle istediğimizi elde edemedik."
Puan kaybıyla başlamanın kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Kocaman, "Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk fakat başaramadık. Özellikle bize skor getirecek oyuncuların şu an hazır olmadıkları çok net görüldü. Mesela Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic henüz tam performanslarını yansıtamadı. Bu da maç adına skora olumsuz yansıdı." diye konuştu.
– Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"
MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, geçen senenin ikinci yarısında kurdukları takımı bu sene de muhafaza etmeye çalıştıklarını söyledi.
Takıma bazı oyuncuların geç katıldığını ve bu yüzden fiziksel eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Erkan, şöyle konuştu:
"Bütün bunlara rağmen sporucularım inanılmaz bir gayret gösterdiler. Bilhassa 70'inci dakikaya kadar oyunu tuttuk. Daha sonra belirli bölgelerde yorulmalar oldu. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız da çok çabuk adapte oldular. İyi bir mücadele oldu. İlk amacımız bu zor şartlarda buradan puanla çıkmak, gelecek haftaya moralle hazırlanmaktı. Başardığımız için de mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maç bizim için moral oldu. Çünkü Konyaspor gibi oyunu kompakt ve sabırlı oynayan, yakaladığı hatayı çok iyi değerlendiren bir ekibe karşı oynadık. Bu açıdan da bizim için önemliydi."
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