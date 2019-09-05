Mahalle çocuklarının okul tıraşı kadın muhtardan

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de kuaförlük yapan muhtar Gonca Kaan, mahallesindeki öğrencilerin saç kesimi ve tıraşlarını ücretsiz yapıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan, meslektaşlarının da verdiği destekle okulların açılmasına az zaman kala, mahalledeki öğrencilerin saç bakımlarını üstlendi. 15 yıldır mahallede kadın kuaförlüğü yapan Kaan, bütçeleri kısıtlı ailelere maddi anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yoğun ilgiden dolayı saç kesimine tek başına yetişemeyen Kaan, meslektaşlarının da yardımıyla önce kız çocuklarının saç kesimini yaptı.

Erkek meslektaşlarından destek isteyen Kaan, mahalledeki erkek çocukları tıraş ettirdi. Kaan, yoğunluktan dolayı makası eline alarak erkeklerin tıraşını da yaptı.

Muhtar Gonca Kaan, AA muhabirine, yeni eğitim dönemi öncesi okul çağındaki her öğrencinin kuaföre veya berbere götürüldüğünü belirtti.

Kırtasiye, okul kıyafeti, servis gibi masraflardan dolayı ailelerin bu dönemde maddi anlamda zorlandığına dikkati çeken Kaan, şunları söyledi:

"Kuaför olduğum için çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedim. Bir gün kız çocuklarının bir gün de erkek çocukların saç kesimini üstlendim. Erkek kuaförü arkadaşlardan da kadın meslektaşlarımdan da destek istedim, sağ olsun onlar da beni kırmadı hepsi çıktı geldi. Bir nebze yardımımız olduysa, çocukların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Önemli olan çocukları memnun etmek. Sadece bu mahallede değil, şubemizin olduğu başka mahallelerde de okul öncesi ücretsiz tıraş yapıyoruz. Öğrenci olup saç kestirmek isteyenler buyursun gelsin. Yüze yakın kız çocuğunun yüzden fazla da erkek çocuğun saçını kestik."

30 yıllık erkek kuaförü Erol Bağrıcı da muhtar Gonca Kaan'a böyle bir hizmet verdiği için teşekkür etti.

Bağrıcı, "Kuaförler Odası olarak daha önce mahallemizdeki okullarda böyle bir hizmet vermiştik. Çocukların mutlu olması önemli." dedi.

Üç çocuk annesi Songül Ayırdır, çocuğu çok olan veliler için tıraşın ek masraf olduğunu dile getirdi.

Ayırdır, "3 çocuğumu da buraya getirdim. Böyle bir kampanya yapan muhtarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yedinci sınıf öğrencisi Merve Nur Demirel, okul öncesi saçlarını kestirmek ve bakım yaptırmak için kuaföre geldiğini belirterek, muhtar Kaan'a teşekkür etti.

Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Sarıçam da okulların açılacak olmasına çok sevindiğini belirterek, "Okula daha tertipli, düzenli gitmek isterim. Bu yüzden buraya geldim. Muhtarımıza teşekkür ediyorum." dedi.