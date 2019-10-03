Mahalle sakinlerini taziye yemeği külfetinden kurtardılar
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesi’nde cenaze yakınlarının mağduriyetine yol açması nedeniyle taziye yemeği dağıtımı kaldırılarak, bir dernek tarafından aileler adına çorba ikramı yapılmaya başlandı.
Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şahbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce vatandaşların yakını vefat ettiğinde acısını yaşayamadan yemek verme telaşına girdiğini söyledi.
Bu durum nedeniyle çok büyük mağduriyetlerin yaşandığını vurgulayan Şahbudak, dernek olarak bu soruna çözüm yolu bulduklarını ifade etti.
Bazı ailelerin misafirlerine taziye yemeği verebilmek için kredi çekmesi, borçlanması, büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlarını satmasının önüne geçmek istediklerini dile getiren Şahbudak, şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren bu geleneği kaldırdık. Artık dernek olarak cenaze yemeklerini biz üstlendik. Önceleri cenaze sahibi bir taraftan acısıyla, cenazesiyle uğraşırken, diğer taraftan taziyeye gelen misafirlerinin ikramlarıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Yemekleri ve ikramları biz üstlendik. İkram olarak da fazla abartmadan, yöresel çorbamız ve yanında ekmek veriyoruz. Yemekten sonra çay ikram ediyoruz. Burada maksat ziyafet değil, acılı bir durum var. Amaç, uzaktan gelen insanlara, misafirlerimizin en azından açlığını gidermektir. Uygulamadan insanlarımız çok memnun."
Şahbudak, yemek ikramı 6 ila 15 bin lira arasında değişirken, çorba ikramının en fazla bin 500 liraya mal olduğunu aktardı.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Abadan da uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, "İl merkezinde yaşıyoruz. Cenazemizi defin için gelirken sadece dernek başkanına bilgi verdik. Biz hiçbir şeye karışmadık, her şeyi dernek üstlendi. Eskiden yemekle, cenazeyle, gelen misafirlerle uğraşıyorduk. Çok zor oluyordu." ifadelerini kullandı.
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