Maliye Bakanlığına ByLock operasyonu: 79 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli 1’i aktif 78’i KHK ile ihraç edilen ByLock kullanıcısı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup 1’i aktif çalışan 78’i KHK ile FETÖ kapsamında ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.