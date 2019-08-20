Mamak Belediyesi basketbol takımı ilk idmanını yaptı

ANKARA (AA) – Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2019 -2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk idmanı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kulüp Başkanı Ercan Kınacı, As Başkan ve Basketbol Şube Sorumlusu Ramazan Koçak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tribünden izledi.

Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla bu yıl parkede boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar evindeki hazırlık çalışmalarının ardından 4-10 Eylül tarihleri arasında Bolu kampına gidecek.

Mamak'ı bu yıl bir üst lige taşımak için A takımda revizeye gittiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbol severleri maçlarımıza bekliyoruz." dedi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın başarısı için herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Baş Antrenör Murat Dikmen ise, "Bolu kampı sonrası Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’na iyi bir başlangıç yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.