Mamak ve Beypazarı'nda bayramlaşma
ANKARA (AA) – Ankara'nın Mamak ve Beypazarı ilçelerinde belediye başkanları personelin bayramını tebrik etti.
Mamak'ta belediye hizmet binası giriş bölümünde düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, çalışanların bayramını kutladı.
Köse, yaptığı açıkamada, “Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Ülkemizde mutluluğun ve huzurun doyasıya yaşandığı, paylaşımın bol olduğu nice bayramlara erişmek dileğiyle tüm belediye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlar, sevdikleriyle daha nice güzel bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel ile birlikte Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde personelin bayramını kutladı.
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