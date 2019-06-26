Mamak'ta hedef sıfır atık

ANKARA (AA) – Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede hedeflerinin sıfır atık olduğunu bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya gelen Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni Mamak'ın tüm mahallelerinde uygulayacaklarını söyledi.

İlçedeki bir mahalleyi ise pilot bölge seçtiklerini anlatan Köse, "Tabiat herkesin ortak mirasıdır. Mamak'ta hedefimiz sıfır atık. Amacımız 2024'e kadar Güzel Mamak'ımızda atıkları kaynağında ayrıştırmak ve bunu bir yaşam kültürü haline getirmek. Bu proje hem tasarruf projesi hem de çevre duyarlılığı ve gelecek projesi. Proje ile verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor." dedi.