Mamak'ta tabela denetimi
ANKARA (AA) – Mamak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, standartlara uymayan tabelaları söktü.
Mamak ilçesinde, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yüzde 25'inden fazlası yabancı dilde olan tabelalarla ilgili çalışma başlatıldı.
Mamak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde standartlara uymayan tabelaları söktü, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, tabelalarla ilgili alınan kararın ardından denetimlere başladıklarını ve gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.
Köse, standartlara uymayan tabelaların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.
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