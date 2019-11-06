Mavi kapak toplayarak engellilere umut oluyor
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan Belma Şen, kendi çabasıyla biriktirdiği mavi kapaklarla engellilerin hayatına dokunuyor.
Şen, annesinin geçen yıl düşerek ayağını kırmasının ardından tedavi sürecinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu. Annesini hastaneye götürmekte sıkıntı yaşayan Şen, Korgun Devlet Hastanesinden aldığı emanet tekerlekli sandalyeyi annesinin tedavisi tamamlandıktan sonra teslim etti. Yaşadıklarından etkilenen Şen, ihtiyaç sahibi engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mavi kapak toplamaya başladı. Sokaklardan ve çöplerden topladığı mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alan Şen, mavi kapaklarla aldığı üçüncü tekerlekli sandalyeyi bacağı sağ diz kapağından kesilen İsmail Yaman'a hediye etti.
Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 aydır mavi kapak topladığını söyledi. Mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştığını belirten Şen, "İsmail Bey'in de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. İhtiyacını gidermeye çalıştık. Yardım etmek isteyenlerin bize mavi kapak ulaştırmalarını istiyoruz." dedi.
Bugüne kadar yaklaşık 2 ton kapak topladığını anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Maddi durumu iyi olmayanların bu sandalyeyi nasıl alabileceğini düşündüm. İlk başta Eskişehir'e 250 kilogram kapak teslim ettim. Bugüne kadar belki 2 tona yakın kapak topladım. Bu bizim üçüncü sandalyemiz. Ben hala yoldan, parklardan çöp demeden kapak topluyorum. Daha çok engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize engelsiz bir hayat sağlamak istiyorum. Bizler de birer engelli adayıyız. Bizlerin de ihtiyacı olabilir. Sağlığım yerindeyken ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyorum. Bu yüzden herkesten bana bol bol kapak teslim etmelerini istiyorum."
Bir kilogramda yaklaşık 890 kapak bulunduğunu ve herkesten yardım beklediğini ifade eden Şen, yapabildiği sürece kapak toplamayı sürdüreceğini aktardı.
– "Sigara insanı içten içe bitiriyor"
Sigara nedeniyle damarları tıkanan ve bacağı sağ diz kapağından kesilen İsmail Yaman yardımseverlere teşekkür ettiğini dile getirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Yaman, sigaranın insanı içten içe bitirdiğini, içenlerin de bırakması gerektiğini kaydetti.
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