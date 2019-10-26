MEB binası çocukların kullanımına açıldı
ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların Bakanlık binasında açtığı serginin fotoğrafını paylaşarak, "Burası bakanlık binası ve sıradan bir gün. Dört bir yandan çocuklar sergi açıyor, konser veriyor, her yerden öğrenciler gelip geziyor. Ülkenin en özel sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir sanat galerisinde gibiyiz. Burası eğitimin merkezi ve bizim merkezimizde çocuklar var." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla bir süredir MEB merkez binasında sürdürülen etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu.
Öğrencilerin, Bakanlık binasında açtığı bir serginin fotoğrafını paylaşan Selçuk, Harran, Tekirdağ, İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinden çocukların her hafta Bakanlık binasına gelerek sergi açtığını, başka okullardan öğrencilerin de gelip bu sergileri gezdiğini ifade etti.
Aynı zamanda binada çocuklar tarafından konserler verildiğini ve toplantıdan toplantıya geçerken koridorda çocuklarla karşılaştığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Burası bakanlık binası ve sıradan bir gün. Dört bir yandan çocuklar sergi açıyor, konser veriyor, her yerden öğrenciler gelip geziyor. Ülkenin en özel sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir sanat galerisinde gibiyiz. Burası eğitimin merkezi ve bizim merkezimizde çocuklar var."
-
Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri
-
Futbol: Süper Lig
-
MEB binası çocukların kullanımına açıldı
-
Cumhuriyet Bayramı'na doğru
-
Seydişehir'de zarar gören çiftçilere afet yardımı yapıldı
-
Maçın ardından
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.