MEB'den 31 bin vatandaşa “kurban kesim” eğitimi
ANKARA (AA) – BURCU ÇALIK – Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) halk eğitim merkezleri üzerinden bugüne kadar 30 bin 955'i erkek, 183'ü kadın toplam 31 bin 138 vatandaşa sağlıklı kurban kesimi konusunda eğitim verildi.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren halk eğitim merkezleri aracılığıyla ilk kez 2004'te açılan "Kurban Kesim Elemanı" kursları yoğun ilgi görüyor.
AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda kurban kesimi konusunda toplam 861 kurs açıldı. Kurslara 30 bin 955'i erkek, 183'ü kadın olmak üzere 31 bin 138 kişi katılım sağladı.
Bu yılın Kurban Bayramı öncesinde de sağlıklı kurban kesimi konusunda eğitim almak isteyen vatandaşlar kurslara rağbet etti.
Halk eğitim merkezlerinde 7 Ağustos'a kadar olan süreçte açılan 153 Kurban Kesim Elemanı kursuna 5 bin 656'sı erkek, 34'ü kadın 5 bin 690 vatandaş katıldı.
– 20 saat eğitim veriliyor
Halk eğitim merkezlerinde verilen Kurban Kesim Elemanı kursları "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana modülden oluşuyor.
Toplam 20 saat süren eğitimlerde vatandaşlar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile kurban kesim yerlerini hazırlayarak, İslami usullere göre kurban kesim işlemlerini yerine getirmeyi öğreniyor.
Kursların "İş Sağlığı ve Güvenliği" modülünde bu alanda meslek dersi öğretmeni olanlar ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları; "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" modülünde il müftülükleri tarafından görevlendirilen eğitimciler; "Kurban Kesim İşlemi" modülünde de il ve ilçe tarım müdürlükleri ile belediye başkanlıklarınca görevlendirilen eğitimciler görev alıyor.
Kurs programlarına okuryazar olan, 18 yaşını tamamlamış ve kursun öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip vatandaşlar katılabiliyor.
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MEB'den 31 bin vatandaşa “kurban kesim” eğitimi
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