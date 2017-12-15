MEDAŞ personeli, Aksaray Güzelyurt ilçesindeki öğrencileri ziyaret etti

Ş. (MEDAŞ) çalışanları Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Bozcayurt İlkokulu ve Akyamaç İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretler MEDAŞ Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri Müdürü Arif Cerav ve gönüllü MEDAŞ personel ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretlere Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Keçeci de eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden destek alınarak belirlenen köy okulları ziyaret edilerek MEDAŞ tarafından burada okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. MEDAŞ Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri Müdürü Arif Cerav, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlayan çalışmada MEDAŞ´ın faaliyet alanındaki 6 ilde bulunan kırsal kesimlerdeki köy okullarına da ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.